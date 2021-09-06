Крал рассказал, кого из игроков «Спартака» хотел бы видеть в АПЛ

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Полузащитник Алекс Крал, недавно перешедший из московского «Спартака» в лондонский «Вест Хэм Юнайтед», рассказал, кого из московского клуба хотел бы взять с собой в Английскую премьер-лигу.
Крал рассказал, кого из игроков «Спартака» хотел бы видеть в АПЛ
  • Reuters
  • © Carl Recine

«Кого бы из «Спартака» я взял с собой в АПЛ? Я бы взял Рому Зобнина. На мой взгляд, это футболист с большим опытом, у которого крепкий характер. Рома очень трудолюбив, его стиль игры похож на мой. Мы одинаково смотрим на многие вещи, поэтому на поле понимали друг друга с полуслова» — приводит слова Крала «Спорт-Экспресс».

Крал выступал за «Спартак» с 2019 по 2021 год.

Ранее Крал заявил, что всегда с особенными чувствами играл за «Спартак».

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