Крал рассказал, кого из игроков «Спартака» хотел бы видеть в АПЛ

Полузащитник Алекс Крал, недавно перешедший из московского «Спартака» в лондонский «Вест Хэм Юнайтед», рассказал, кого из московского клуба хотел бы взять с собой в Английскую премьер-лигу.

«Кого бы из «Спартака» я взял с собой в АПЛ? Я бы взял Рому Зобнина. На мой взгляд, это футболист с большим опытом, у которого крепкий характер. Рома очень трудолюбив, его стиль игры похож на мой. Мы одинаково смотрим на многие вещи, поэтому на поле понимали друг друга с полуслова» — приводит слова Крала «Спорт-Экспресс».

Крал выступал за «Спартак» с 2019 по 2021 год.

Ранее Крал заявил, что всегда с особенными чувствами играл за «Спартак».