Российские хоккеисты «Тампы» привезли Кубок Стэнли в Москву

Российские игроки клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, Михаил Сергачёв и Андрей Василевский прилетели в Россию с Кубком Стэнли.

Об этом сообщил Василевский в своём Instagram.

В Москве трофей будет находиться 6—8 сентября. 9—10 сентября кубок будет представлен в Нижнекамске и Уфе.

Василевский также привёз на родину приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ «Конн Смайт Трофи».

Команда из Флориды во второй раз подряд завоевала Кубок Стэнли. В финальной серии «Тампа» победила «Монреаль Канадиенс» (4:1).

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