Российские хоккеисты «Тампы» привезли Кубок Стэнли в Москву
- Reuters
Об этом сообщил Василевский в своём Instagram.
В Москве трофей будет находиться 6—8 сентября. 9—10 сентября кубок будет представлен в Нижнекамске и Уфе.
Василевский также привёз на родину приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ «Конн Смайт Трофи».
Команда из Флориды во второй раз подряд завоевала Кубок Стэнли. В финальной серии «Тампа» победила «Монреаль Канадиенс» (4:1).
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