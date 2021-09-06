Во время ЧМ-2022 в Катаре не будет строгого дресс-кода

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Исполнительный директор по коммуникациям Верховного комитета по проведению и наследию чемпионата мира 2022 года Фатма Аль-Наими рассказала о дресс-коде во время мундиаля в Катаре.
Во время ЧМ-2022 в Катаре не будет строгого дресс-кода
  • Reuters

«В Катаре относительно консервативное общество, однако нет строгих запретов в отношении того, что вы можете или не можете носить в городе или на пляжах у отелей», — передаёт слова Аль-Наими «Чемпионат».

Она также отметила, что исключением станут религиозно-культовые локации, при посещении которых должны быть прикрыты плечи и колени.

Чемпионат мира пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. 

Ранее сборная Италии по футболу установила мировой рекорд по длительности беспроигрышной серии.

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