Во время ЧМ-2022 в Катаре не будет строгого дресс-кода
- Reuters
«В Катаре относительно консервативное общество, однако нет строгих запретов в отношении того, что вы можете или не можете носить в городе или на пляжах у отелей», — передаёт слова Аль-Наими «Чемпионат».
Она также отметила, что исключением станут религиозно-культовые локации, при посещении которых должны быть прикрыты плечи и колени.
Чемпионат мира пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
Ранее сборная Италии по футболу установила мировой рекорд по длительности беспроигрышной серии.