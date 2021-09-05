Буре поделился ожиданиями от выступления сборной России по хоккею на Олимпиаде

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Известный российский форвард Павел Буре рассказал, за счёт чего сборная России по хоккею сможет добиться победы на зимних Олимпийских Играх в Пекине в 2022 году.
Буре поделился ожиданиями от выступления сборной России по хоккею на Олимпиаде
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Всё будет зависеть не только от лидеров (хотя лидеры должны вести за собой команду и забивать как можно больше), а от каждого человека в сборной», — цитирует Буре РИА Новости.

По его словам, любой хоккеист, который попадёт в сборную, должен понимать, что он представляет Россию, и сделать всё возможное, чтобы сыграть как можно лучше.

«Да, будет трудно, всех ждёт огромная конкуренция. И каждый при этом должен заниматься своим делом и полностью отдать себя той роли, которая ему достанется», — добавил финалист Кубка Стэнли.

Буре назвал Олимпиаду со всеми сильнейшими игроками уникальным турниром.

Зимняя Олимпиада — 2022 пройдёт 4—20 февраля в Пекине.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал участие игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпиаде в Пекине.



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