Буре поделился ожиданиями от выступления сборной России по хоккею на Олимпиаде

Известный российский форвард Павел Буре рассказал, за счёт чего сборная России по хоккею сможет добиться победы на зимних Олимпийских Играх в Пекине в 2022 году.

«Всё будет зависеть не только от лидеров (хотя лидеры должны вести за собой команду и забивать как можно больше), а от каждого человека в сборной», — цитирует Буре РИА Новости.

По его словам, любой хоккеист, который попадёт в сборную, должен понимать, что он представляет Россию, и сделать всё возможное, чтобы сыграть как можно лучше.

«Да, будет трудно, всех ждёт огромная конкуренция. И каждый при этом должен заниматься своим делом и полностью отдать себя той роли, которая ему достанется», — добавил финалист Кубка Стэнли.

Буре назвал Олимпиаду со всеми сильнейшими игроками уникальным турниром.

Зимняя Олимпиада — 2022 пройдёт 4—20 февраля в Пекине.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал участие игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпиаде в Пекине.





