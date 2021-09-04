Фетисов: надо только радоваться участию игроков НХЛ в Олимпийских играх

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, ныне депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал участие игроков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпиаде-2022.
Фетисов: надо только радоваться участию игроков НХЛ в Олимпийских играх
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Я рад тому, что лучшие хоккеисты приедут на Олимпиаду. Это здорово и для прогресса хоккея в целом, и для ребят, которые будут смотреть эти Игры. Надо только радоваться. Не думаю, что это создаст сложности для сборной России. У нас что, некому играть? Единственное — существует проблема с тренером. Пока неизвестно, кто будет готовить команду к соревнованиям. Это скоротечный турнир. Надо хорошо знать специфику НХЛ и её игроков. А шанс на золото есть как минимум у шести команд, которые приедут на Игры. Это будет интересный турнир», — цитирует Фетисова Sport24.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее Фетисов отреагировал на слова Лаврова о возможных попытках США красть российских спортсменов.

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