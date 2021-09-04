Шакирова заявила, что не опасается работать главным тренером в мужском клубе

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Главный тренер казахстанского мужского баскетбольного клуба «Актобе» Элен Шакирова заявила, что для неё не имеет значения пол её подопечных.
Шакирова заявила, что не опасается работать главным тренером в мужском клубе
  • РИА Новости

«На площадке я никого не делю по гендерному принципу. Есть только игроки и тренер, всё остальное лежит за плоскостью профессионализма. Я готова помогать тем, с кем иду дальше, раскрывать их сильные стороны. Это моя основная задача. Не хочу даже думать о том, что с кем-то проще, а с кем-то нет. Это не самое главное, когда работаешь с командой. С ней нужно выстраивать отношения независимо от пола», — сказала Шакирова в интервью RT.

Также российский специалист высказала свою точку зрения относительно невысокого числа женщин-тренеров в мужских баскетбольных командах.

«Думаю, это вопрос к руководителям клубов, почему они не рассматривают женщин в качестве наставников. Может быть, не все женщины сами хотят идти работать с мужчинами, потому что это другой баскетбол и им некомфортно в этой стихии», — добавила специалист.

Ранее Шакирова заявила, что ей было бы интересно обменяться опытом с Хэммон.

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