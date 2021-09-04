Шакирова: было бы интересно обменяться опытом с Хэммон

Главный тренер казахстанского мужского баскетбольного клуба «Актобе» Элен Шакирова призналась, что хотела бы пообщаться с ассистентом наставника клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» Бекки Хэммон.

«Было бы интересно пообщаться с ней. Может быть, у нас состоится такой разговор и мы в будущем будем обмениваться опытом, своими задумками и тонкостями. Думаю, ей есть чем поделиться и что рассказать, я бы тоже поделилась своими мыслями. Мы бы могли найти много общего, помочь друг другу. Бекки — большая молодец, очень важно, что её в клубе воспринимают как профессионала, который имеет огромный игровой опыт и может им поделиться. Мне тоже есть о чём рассказать молодому поколению, ведь на клубном уровне я выиграла практически всё», — сказала Шакирова в интервью RT.

Хэммон является первой в мире женщиной, которая исполняла обязанности главного тренера команды НБА в официальном матче.

Ранее Шакирова рассказала, как у неё возникла идея возглавить мужскую баскетбольную команду.