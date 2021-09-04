Шакирова рассказала, как у неё возникла идея возглавить мужскую баскетбольную команду

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Российский баскетбольный тренер Элен Шакирова призналась, что давно хотела возглавить мужской клуб в качестве главного тренера.
Шакирова рассказала, как у неё возникла идея возглавить мужскую баскетбольную команду
  • Элен Шакирова

«Я закончила игровую карьеру в 2009 году. После этого пришла в «Видное», была помощником тренера у девочек, потом параллельно стала работать с мальчиками, уходила в молодёжную команду, затем переключилась полностью на мальчиков. Работала с ними до 2013 года, пока не поступило предложение возглавить молодёжку в Курске. Тогда решила перепрыгнуть несколько ступенек сразу и перейти туда. Когда занималась одновременно мальчиками и девочками 13—14 лет, поняла, что мужской баскетбол мне тоже интересен. Я постоянно следила за ним, сравнивала, и в голове крутилась мысль попробовать. Так как с девчонками всё получалось, был пройден очень большой путь, то возможности воплотить свою мечту не возникало. А сейчас так сложилось, что девчонок довела до национальной сборной и медалей Олимпийских игр и задумалась о том, чего же я хочу. Если есть к чему-то тяга, то всегда нужно пробовать», — сказала Шакирова в интервью RT.

Ранее первая в мире женщина — тренер мужской баскетбольной команды высказалась о своём назначении.

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