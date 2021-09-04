Первая в мире женщина — тренер мужской баскетбольной команды высказалась о своём назначении

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Российский баскетбольный тренер Элен Шакирова, возглавившая казахстанский мужской клуб «Актобе», высказалась о своём назначении.
Первая в мире женщина — тренер мужской баскетбольной команды высказалась о своём назначении
  • © elen.shakirova
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«Меня абсолютно не удивляет моё назначение. Я хорошо знаю свои возможности, поэтому восприняла это как новый вызов. У меня давно была мечта попробовать свои силы в мужском баскетболе. Хотелось получше его узнать и познакомиться. Это новая ступенька в карьере, а не какое-то временное решение», — сказала Шакирова в интервью RT.

51-летний специалист стала первой женщиной в истории, возглавившей мужской баскетбольный клуб в качестве главного тренера.

Ранее сообщалось, что Шакирова стала первым главным тренером — женщиной в мужском баскетболе.

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