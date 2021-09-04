Сантос заявил, что очень доволен продлением контракта с «Зенитом»

Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался о подписании нового контракта с клубом из Санкт-Петербурга.

«Очень доволен продлением моего контракта. Я чувствую себя здесь как дома! Давайте вместе добиваться новых достижений. Спасибо, Иисус! Давай, «Зенит»!» — написал в своём Instagram Сантос.

Контракт с 27-летним футболистом был продлён на два года — до конца сезона-2025/26.

Дуглас Сантос перешёл в «Зенит» из немецкого «Гамбурга» летом 2019 года. В составе петербургского клуба он провёл 79 матчей, забил три мяча и сделал 19 голевых передач. За это время 27-летний бразилец стал двукратным чемпионом России, обладателем Кубка страны и двукратным победителем Суперкубка России.

Ранее сообщалось, что «Зенит» объявил о продлении контракта с Сантосом.