«Зенит» объявил о продлении контракта с Дугласом Сантосом

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«Зенит» объявил о подписании нового контракта с бразильским защитником команды Дугласом Сантосом.
«Зенит» объявил о продлении контракта с Дугласом Сантосом
  • © Джузеппе Маффиа
  • РИА Новости

Об этом сообщила клубная пресс-служба. Контракт с футболистом был продлён на два года — до конца сезона-2025/26.

Дуглас Сантос перешёл в «Зенит» из немецкого «Гамбурга» летом 2019 года. В составе петербургского клуба он провёл 79 матчей, забил три мяча и сделал 19 голевых передач. За это время 27-летний бразилец стал двукратным чемпионом России, обладателем Кубка страны и двукратным победителем Суперкубка России.

Ранее сообщалось, что «Зенит» огласил заявку на групповой этап ЛЧ.

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