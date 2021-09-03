«Зенит» объявил о продлении контракта с Дугласом Сантосом

«Зенит» объявил о подписании нового контракта с бразильским защитником команды Дугласом Сантосом.

Об этом сообщила клубная пресс-служба. Контракт с футболистом был продлён на два года — до конца сезона-2025/26.

Дуглас Сантос перешёл в «Зенит» из немецкого «Гамбурга» летом 2019 года. В составе петербургского клуба он провёл 79 матчей, забил три мяча и сделал 19 голевых передач. За это время 27-летний бразилец стал двукратным чемпионом России, обладателем Кубка страны и двукратным победителем Суперкубка России.

Ранее сообщалось, что «Зенит» огласил заявку на групповой этап ЛЧ.