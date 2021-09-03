Россияне завоевали десять медалей в десятый день Паралимпийских игр в Токио

В десятый соревновательный день Паралимпийских игр в Токио российские спортсмены завоевали десять медалей.

Золотые награды сборной России принесли Роман Жданов (50 м на спине, плавание), а также мужская сборная по плаванию (эстафета 4 × 100 м, комплекс).

Серебряными медалистами стали Александр Работницкий (бег, 1500 м), Александра Могучая (прыжки в длину), Алексей Кузнецов (метание копья), Леонид Крылов (гребля на байдарке), Виктория Ищиулова (100 м баттерфляем, плавание) и Александра Ручкина (прыжки в длину).

Бронзовые призёры Паралимпиады — Роман Макаров (100 м баттерфляем, плавание) и Елена Горлова (метание клаба).

Ранее сообщалось, что российские спортсмены завоевали более 100 медалей на Паралимпиаде в Токио.