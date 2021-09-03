Геркус рассказал, как братья Миранчук отказались от перехода в «Манчестер Юнайтед»

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус рассказал, как полузащитники Алексей и Антон Миранчук отказались от перехода в английский «Манчестер Юнайтед».

«Ещё до чемпионата мира к Миранчукам был интерес от «Манчестер Юнайтед». У «Локомотива» был хороший контакт с клубом. Предложение на столе не лежало, но к нам обращались. Мы спросили братьев, они сказали, что в Англии интенсивный футбол и что нужна Испания, Италия или что-то такое. На этом тема закрылась», — цитирует Геркуса «Спорт-Экспресс».

По его мнению, Миранчуки совершили ошибку, отказавшись от переговоров.

«Возможно, Миранчуки не закрепились бы там, но перешли бы в какой-нибудь «Брайтон», где замечательно бы играли», — сказал он.

В нынешнем сезоне Алексей Миранчук провёл два матча за итальянскую «Аталанту» и не отметился результативными действиями. Антон Миранчук сыграл четыре встречи за «Локомотив» и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Антон Миранчук близок к переходу в ЦСКА.