СЭ: Антон Миранчук близок к переходу из «Локомотива» в ЦСКА

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Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук близок к переходу в столичный футбольный клуб ЦСКА.
СЭ: Антон Миранчук близок к переходу из «Локомотива» в ЦСКА
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

Как сообщает «Спорт-Экспресс», технический директор железнодорожников Томас Цорн уже поговорил с гендиректором армейцев Романом Бабаевым по поводу возможного трансфера 25-летнего игрока.

При этом известно, что в петербургском «Зените» были готовы заплатить за хавбека в случае перехода €10 млн.

Миранчук является воспитанником «Локомотива», а дебютировал за основу железнодорожников в 2013 году. В минувшем сезоне он провёл 32 матча, забил семь мячей и отдал столько же результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил €8 млн за футболиста «Локомотива» Дмитрия Баринова.

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