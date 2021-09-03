Испания проиграла отборочный матч к ЧМ впервые за 28 лет

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Сборная Испании по футболу проиграла отборочный матч к чемпионату мира впервые за 28 лет.
Испания проиграла отборочный матч к ЧМ впервые за 28 лет
  • Reuters

2 сентября 2021 года испанцы на выезде проиграли сборной Швеции (1:2). В последний раз пиренейцы терпели поражение в отборе к чемпионату мира 31 марта 1993 года в гостевом матче с Данией — 0:1.

После четырёх туров в группе B в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года сборная Испании занимает второе место, отставая на два очка от лидирующей сборной Швеции, которая имеет матч в запасе.

Ранее Кулушевски заявил, что Швеция могла выиграть у Испании и с большей разницей в счёте.

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