Испания проиграла отборочный матч к ЧМ впервые за 28 лет

Сборная Испании по футболу проиграла отборочный матч к чемпионату мира впервые за 28 лет.

2 сентября 2021 года испанцы на выезде проиграли сборной Швеции (1:2). В последний раз пиренейцы терпели поражение в отборе к чемпионату мира 31 марта 1993 года в гостевом матче с Данией — 0:1.

После четырёх туров в группе B в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года сборная Испании занимает второе место, отставая на два очка от лидирующей сборной Швеции, которая имеет матч в запасе.

Ранее Кулушевски заявил, что Швеция могла выиграть у Испании и с большей разницей в счёте.