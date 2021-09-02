Mundo Deportivo: Пьянич отказался от аренды в «Зенит»

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Санкт-петербургский «Зенит» был заинтересован в аренде полузащитника испанской «Барселоны» Миралема Пьянича, но футболист ответил отказом.
Mundo Deportivo: Пьянич отказался от аренды в «Зенит»
  • Reuters

По информации Mundo Deportivo, боснийский полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич по-прежнему может покинуть состав каталонской команды, в которой он не получает достаточно игрового времени.

Как сообщают в издании, предметный интерес к Пьяничу проявлял «Зенит», который готов был арендовать боснийца до конца сезона и платить ему большую часть зарплаты. Однако сам хавбек отказался переходить в стан действующего чемпиона РПЛ.

Отмечается, что также Пьянич имеет предложение о переезде в команду из арабской страны, которая не называется. При этом не исключается, что следующий сезон он проведёт в «Барселоне».

Пьянич известен по выступлениям за французские «Мец» и «Лион», а также итальянские «Рому» и «Ювентус». Состав «Барселоны» он пополнил в 2020 году в рамках обмена между клубами. Взамен туринцы получили хавбека Артура.

Ранее сообщалось, что Пьянича предлагали подписать ряду российских клубов.

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