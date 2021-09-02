Todofichajes.com: Пьянич мог продолжить карьеру в пяти клубах РПЛ

Стали известны российские клубы, которым предлагали полузащитника каталонской «Барселоны» Миралема Пьянича.

Петербургский «Зенит», казанский «Рубин», московские «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА могли приобрести Пьянича, сообщает Todofichajes.com.

31-летний футболист хочет вернуться в туринский «Ювентус», он ждёт от них ответа.

Пьянич перешёл в «Барселону» из «Ювентуса» в 2020 году. Он провёл за каталонский клуб 17 матчей, но не отметился голевыми действиями.

Ранее сообщалось, что Миралем Пьянич может продолжить карьеру в одном из российских клубов.