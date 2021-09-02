Todofichajes.com: Пьянич мог продолжить карьеру в пяти клубах РПЛ

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Стали известны российские клубы, которым предлагали полузащитника каталонской «Барселоны» Миралема Пьянича.
Todofichajes.com: Пьянич мог продолжить карьеру в пяти клубах РПЛ
  • Reuters

Петербургский «Зенит», казанский «Рубин», московские «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА могли приобрести Пьянича, сообщает Todofichajes.com.

31-летний футболист хочет вернуться в туринский «Ювентус», он ждёт от них ответа. 

Пьянич перешёл в «Барселону» из «Ювентуса» в 2020 году. Он провёл за каталонский клуб 17 матчей, но не отметился голевыми действиями. 

Ранее сообщалось, что Миралем Пьянич может продолжить карьеру в одном из российских клубов.

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