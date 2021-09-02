«Зенит» представил Крицюка с помощью презентации в PowerPoint и песни «Ленинграда»

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Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» опубликовал сообщение, в котором представил нового голкипера команды — Станислава Крицюка.
«Зенит» представил Крицюка с помощью презентации в PowerPoint и песни «Ленинграда»
  • globallookpress.com

Соответствующее сообщение появилось на официальной странице «Зенита» в социальной сети Twitter.

В презентации указываются предыдущие достижения Крицюка, а также команды, за которые он выступал ранее, в том числе «Краснодар», «Белененсеш» и «Жил Висенте».

При этом на фоне звучит мелодия песни группы «Ленинград» «Экстаз», в тексте которой есть строчка «Ты просто космос, Стас».

30-летний Крицюк начал профессиональную карьеру в футболе в 2008 году, подписав контракт со взрослой командой димитровградской «Академии». Впоследствии он выступал за многие российские и португальские команды, а также провёл два матча за сборную России.

Ранее Крицюк рассказал, что переход в «Зенит» ему предложил лично главный тренер петербуржцев Сергей Семак.

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