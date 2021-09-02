«Зенит» представил Крицюка с помощью презентации в PowerPoint и песни «Ленинграда»
- globallookpress.com
Соответствующее сообщение появилось на официальной странице «Зенита» в социальной сети Twitter.
В презентации указываются предыдущие достижения Крицюка, а также команды, за которые он выступал ранее, в том числе «Краснодар», «Белененсеш» и «Жил Висенте».
При этом на фоне звучит мелодия песни группы «Ленинград» «Экстаз», в тексте которой есть строчка «Ты просто космос, Стас».
30-летний Крицюк начал профессиональную карьеру в футболе в 2008 году, подписав контракт со взрослой командой димитровградской «Академии». Впоследствии он выступал за многие российские и португальские команды, а также провёл два матча за сборную России.
Ранее Крицюк рассказал, что переход в «Зенит» ему предложил лично главный тренер петербуржцев Сергей Семак.
Дамы и господа, предлагаем вашему вниманию презентацию нового вратаря «Зенита»! 💥— ФК «Зенит» (@zenit_spb) September 2, 2021