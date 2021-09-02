Крицюк рассказал, что Семак лично предложил ему перейти в «Зенит»

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Новоиспечённый голкипер санкт-петербургского «Зенита» Станислав Крицюк рассказал, как проходили переговоры о его трансфере в стан действующего чемпиона России по футболу из «Жил Висенте».
Крицюк рассказал, что Семак лично предложил ему перейти в «Зенит»
  • Reuters

«Это был звонок после тренировки — Сергей Богданович позвонил мне, мы с ним поговорили и всё обсудили. Он спросил, интересен ли мне переход в «Зенит», и я ответил положительно. А дальше обсуждали нюансы», — цитирует Крицюка пресс-служба «Зенита».

По словам голкипера, в «Зените» он будет выступать под первым номером, который был свободен. По его словам, вратарская позиция ассоциируется именно с этой цифрой.

Крицюк известен по выступлениям за такие команды, как российские «Академия», «Тольятти» и «Краснодар», а также португальские «Брага» и «Белененсеш». Последним клубом Станислава был «Жил Висенте», в составе которого он провёл четыре матча.

Ранее сообщалось, что «Зенит» приобрёл у клуба «Жил Висенте» российского вратаря Станислава Крицюка.

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