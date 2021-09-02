Экс-глава РУСАДА согласился, что США могут пытаться выкрасть спортсменов из России под предлогом допинга

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Бывший руководитель Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что США могут попытаться выкрасть подозреваемых в допинге атлетов из России.
Экс-глава РУСАДА согласился, что США могут пытаться выкрасть спортсменов из России под предлогом допинга
  • Reuters

«В этом отношении ничего удивительного нет. Мы знаем массу примеров, когда американцы задерживают лиц, подозреваемых в вышеупомянутых преступлениях. Обеспокоенность Лаврова обоснована», — цитирует Гануса «Спорт-Экспресс».

По его словам, США заняли активную позицию по данному вопросу. При этом Ганус отметил, что России необходимо выйти из допингового кризиса, чтобы иметь возможность принимать полноценное участие в деятельности международных антидопинговых организаций.

В декабре 2020 года в США был принят акт Родченкова, направленный на противодействие применению запрещённых препаратов в спорте. Согласно ему, американские суды имеют право выносить приговоры по уголовным делам за употребление допинга на турнирах, в которых принимали участие атлеты из Соединённых Штатов Америки.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров высказал мнение о принятии в США акта Родченкова, предусматривающего уголовное преследование за случаи допингового сговора на соревнованиях с американским участием.

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