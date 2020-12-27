Лавров высказался о принятом в США законе Родченкова

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Глава МИД России Сергей Лавров высказал мнение о принятии в США акта Родченкова, предусматривающего уголовное преследование за случаи допингового сговора на соревнованиях с американским участием.
Лавров высказался о принятом в США законе Родченкова
  • РИА Новости

«Руководитель USADA Трэвис Тайгарт уже обрушился на WADA с резкими обвинениями в том, что она выгораживает русских и её саму надо реформировать. Параллельно пригрозил, что на базе пресловутого акта Родченкова в США создаётся своя система, которая будет работать и оттеснит WADA на обочину мировых спортивных дискуссий по поводу борьбы с допингом. Если эта система будет действительно внедрена — это будет позор для всего спорта», — приводит слова Лаврова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал акт Родченкова о борьбе с допингом. Закон касается уголовного преследования определённых лиц, причастных к международному сговору с целью допингового мошенничества, и требует возмещения ущерба пострадавшим от такого сговора.

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