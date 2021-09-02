Российские арбитры обслужат матч отбора ЧМ-2022 Финляндия — Казахстан
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- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Главный судья — Сергей Иванов. Помощники главного судьи — Роман Усачёв, Валерий Данченко.
Видеопомощник арбитра — Сергей Карасёв. Ассистент видеопомощника — Рауль Кабаньеро. Четвёртый рефери — Виталий Мешков.
Матч Финляндия — Казахстан состоится 4 сентября. Встреча пройдёт на олимпийском стадионе в Хельсинки. Начало игры — в 16:00 мск.
Ранее сообщалось, что испанская бригада арбитров из обслужит матч отбора ЧМ-2022 Кипр — Россия.