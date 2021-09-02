Российские арбитры обслужат матч отбора ЧМ-2022 Финляндия — Казахстан

Бригада арбитров из России обслужит матч пятого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Финляндии и Казахстана.

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РИА Новости