Матч отбора ЧМ-2022 Кипр — Россия обслужит испанская бригада арбитров

Бригада арбитров из Испании обслужит матч пятого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Кипра и России.

Reuters

Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Главный судья — Алехандро Эрнандес. Помощники главного судьи — Хосе Наранхо, Теодоро Собрино. Видеопомощник арбитра — Хосе Санчес. Ассистент видеопомощника — Рауль Кабаньеро. Четвёртый рефери — Сесар Сото. Матч Кипр — Россия состоится 4 сентября. Встреча пройдёт на стадионе ГСП в Никосии. Начало игры — в 19:00 мск. Ранее сообщалось, что Россия сыграла вничью с Хорватией в матче отбора ЧМ-2022.