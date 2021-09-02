Матч отбора ЧМ-2022 Кипр — Россия обслужит испанская бригада арбитров
- Reuters
Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Главный судья — Алехандро Эрнандес. Помощники главного судьи — Хосе Наранхо, Теодоро Собрино.
Видеопомощник арбитра — Хосе Санчес. Ассистент видеопомощника — Рауль Кабаньеро. Четвёртый рефери — Сесар Сото.
Матч Кипр — Россия состоится 4 сентября. Встреча пройдёт на стадионе ГСП в Никосии. Начало игры — в 19:00 мск.
Ранее сообщалось, что Россия сыграла вничью с Хорватией в матче отбора ЧМ-2022.