Футболист сборной Украины Яремчук назвал катастрофой ничью с Казахстаном

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук поделился впечатлениями от матча с Казахстаном в рамках отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года (2:2).

«Нам сегодня было очень важно взять три очка, чтобы поехать на ЧМ. Мы их не взяли, поэтому я считаю это катастрофой для нас. Не хочу сейчас говорить громких слов, но надо сесть, разобрать игру, посмотреть в турнирную таблицу и двигаться дальше», — цитирует Яремчука «Трибуна».

Он также отметил, что всегда рад приезжать в национальную команду и забивать за неё.

Встреча между Казахстаном и Украиной проходила в Нур-Султане и завершилась со счётом 2:2. Яремчук стал автором первого гола украинской команды.

В турнирной таблице группы D Украина занимает второе место, набрав четыре очка. Казахстан — на последней, пятой строчке с двумя очками.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча национальной команды и Хорватии.