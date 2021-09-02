Футболист сборной Украины Яремчук назвал катастрофой ничью с Казахстаном
- Reuters
«Нам сегодня было очень важно взять три очка, чтобы поехать на ЧМ. Мы их не взяли, поэтому я считаю это катастрофой для нас. Не хочу сейчас говорить громких слов, но надо сесть, разобрать игру, посмотреть в турнирную таблицу и двигаться дальше», — цитирует Яремчука «Трибуна».
Он также отметил, что всегда рад приезжать в национальную команду и забивать за неё.
Встреча между Казахстаном и Украиной проходила в Нур-Султане и завершилась со счётом 2:2. Яремчук стал автором первого гола украинской команды.
В турнирной таблице группы D Украина занимает второе место, набрав четыре очка. Казахстан — на последней, пятой строчке с двумя очками.
Ранее сообщалось, что бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча национальной команды и Хорватии.