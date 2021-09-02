Мостовой считает, что Дзюба помог бы сборной России в матче с Хорватией

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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча национальной команды и Хорватии в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
Мостовой считает, что Дзюба помог бы сборной России в матче с Хорватией
  • © Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Сейчас такая эйфория после того, что произошло на чемпионате Европы. Проиграли, уволили тренера со скандалом. Сейчас вроде бы новый. Ну, пока средненько. По сегодняшней игре, Дзюба бы помог», — цитирует Мостового РЕН ТВ

Матч между Россией и Хорватией проходил в Москве на стадионе «Лужники» и завершился со счётом 0:0. 

Сборная России набрала семь очков и находится на втором месте в турнирной таблице группы H. Хорватия также с семью очками — на первой строчке.

В рамках отборочного этапа ЧМ-2022 Россия также сыграет с Кипром в Никосии 4 сентября и 7 сентября — с Мальтой в Москве. 

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич прокомментировал матч с Россией.

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