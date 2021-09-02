Влашич: обновлённая сборная России смотрелась живо

Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич прокомментировал матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Россией (0:0).

«Я играл в России три хороших года в своей карьере, у меня останутся хорошие воспоминания. Но сегодня, считаю, что нужно было играть лучше и побеждать. Эта обновлённая сборная России смотрелась живо и вполне нормально — играть против неё было непросто», — цитирует Влашича пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Матч проходил в Москве на стадионе «Лужники» и завершился со счётом 0:0.

Сборная России набрала семь очков и находится на втором месте в турнирной таблице группы H. Хорватия также с семью очками — на первой строчке.

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