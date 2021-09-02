Карпин объяснил, почему Самошников перепутал фланги после выхода на замену

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил игру защитника Ильи Самошникова в матче четвёртого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

«Илья вышел очень прилично. У него был дебют. Он не стушевался, играл на своём хорошем уровне, как в «Рубине», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Тренер также объяснил, почему защитник перепутал фланги после выхода на замену.

«Я, наверное, тоже виноват, что не сказал чётко: выходишь налево. Направо убежал в запаре, потом увидел. Я виноват», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась со счётом 0:0.

Таким образом, сборная России набрала семь очков и расположилась на втором месте в турнирной таблице группы H. Команда Хорватии также с семью очками идёт на первой позиции.

Ранее Карпин прокомментировал ничью с Хорватией в матче отбора ЧМ-2022.