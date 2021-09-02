«Спартак»: в мире неизбежны только смерть, налоги и награда лучшему игроку матча Джикии

Короткая ссылка
Пресс-служба «Спартака» пошутила над Георгием Джикией, который стал лучшим игроком матча в рамках отборочного турнира 2022 года между сборными России и Хорватии.
«Спартак»: в мире неизбежны только смерть, налоги и награда лучшему игроку матча Джикии
  • © РФС

«В этом мире неизбежны только смерть, налоги и награда лучшему игроку матча в сборной России для Георгия Джикии. Уже четвёртая подобная награда для капитана в этом году!» — написала пресс-служба красно-белых в Twitter

В сообщении также говорится, что Джикия признавался лучшим игроком в матчах со Словакией, Польшей и Болгарией. 

Матч между Россией и Хорватией проходил в Москве на стадионе «Лужники» и завершился со счётом 0:0. 

27-летний защитник выступает за сборную России с 2017 года. Он провёл за национальную команду 37 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч. 

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча с Хорватией. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить