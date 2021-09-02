«Спартак»: в мире неизбежны только смерть, налоги и награда лучшему игроку матча Джикии

Пресс-служба «Спартака» пошутила над Георгием Джикией, который стал лучшим игроком матча в рамках отборочного турнира 2022 года между сборными России и Хорватии.

«В этом мире неизбежны только смерть, налоги и награда лучшему игроку матча в сборной России для Георгия Джикии. Уже четвёртая подобная награда для капитана в этом году!» — написала пресс-служба красно-белых в Twitter.

В сообщении также говорится, что Джикия признавался лучшим игроком в матчах со Словакией, Польшей и Болгарией.

Матч между Россией и Хорватией проходил в Москве на стадионе «Лужники» и завершился со счётом 0:0.

27-летний защитник выступает за сборную России с 2017 года. Он провёл за национальную команду 37 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча с Хорватией.