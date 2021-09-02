«Спартак»: в мире неизбежны только смерть, налоги и награда лучшему игроку матча Джикии
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«В этом мире неизбежны только смерть, налоги и награда лучшему игроку матча в сборной России для Георгия Джикии. Уже четвёртая подобная награда для капитана в этом году!» — написала пресс-служба красно-белых в Twitter.
В сообщении также говорится, что Джикия признавался лучшим игроком в матчах со Словакией, Польшей и Болгарией.
Матч между Россией и Хорватией проходил в Москве на стадионе «Лужники» и завершился со счётом 0:0.
27-летний защитник выступает за сборную России с 2017 года. Он провёл за национальную команду 37 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч.
Ранее сообщалось, что бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча с Хорватией.