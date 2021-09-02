Матыцин: в России обязательно должен быть лимит на легионеров

Министр спорта России Олег Матыцин высказался о возможной отмене лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Лимит обязательно должен быть. Но он должен быть сформулирован и иметь определённую цель», — цитирует Матыцина РИА Новости.

Он также добавил, что нужно поработать над форматом лимита на легионеров, потому что российские клубы не будут покупать иностранцев для скамейки запасных.

«Мы понимаем, что если — теоретически — будет снят лимит на легионеров и во всех наших клубах будут играть иностранцы, то из кого мы будем формировать сборную?» — сказал Матыцин.

В настоящий момент в РПЛ действует лимит на легионеров по схеме «8 + 17». Каждый клуб может заявить на сезон не более восьми иностранцев.

Ранее сообщалось, что РПЛ опубликовала расписание матчей с седьмого по десятый тур.