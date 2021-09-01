РПЛ опубликовала расписание матчей с седьмого по десятый тур

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Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) опубликовала расписание матчей на сентябрь и начало октября сезона-2021/22.
РПЛ опубликовала расписание матчей с седьмого по десятый тур
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На официальном сайте РПЛ появился календарь матчей с седьмого по десятый тур чемпионата России. 

Так, одним из ключевых событий седьмого тура станет южное дерби, в котором сыграют «Ростов» и «Краснодар». В восьмом «Рубин» на своём поле примет «Зенит», а ЦСКА в московском дерби встретится со «Спартаком».

В девятом «Динамо» на своём поле примет «Рубин», а в десятом ЦСКА померится силами с «Краснодаром», а «Локомотив» — с «Ростовом».

Ранее сообщалось, что клубы РПЛ создадут рабочую группу по вопросу лимита на легионеров. 

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