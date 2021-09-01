Сёмин прокомментировал уроки по футболу в ряде школ России

Короткая ссылка
Главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин прокомментировал уроки по футболу в ряде школ России.
Сёмин прокомментировал уроки по футболу в ряде школ России
  • © fc-rostov.ru

«Это очень хорошая инициатива. Я думаю, что это популяризирует и футбол, и здоровый образ жизни молодых ребят. Не каждый из них может стать профессионалом, но станет веселей, здоровей. Это хороший эмоциональный момент физкультуры», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, то, какие результаты это принесёт, зависит от работы преподавателей.

Как считает Сёмин, чем более квалифицированные люди будут в этом процессе, тем быстрее появятся талантливые ребята.

«Самое основное — это привьёт любовь к спорту, к футболу. Очень хорошее решение», — добавил он.

Ранее сообщалось, что 150 общеобразовательных школ в восьми регионах России примут участие в проекте «Футбол в школе».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить