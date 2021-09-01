Главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин прокомментировал уроки по футболу в ряде школ России.

«Это очень хорошая инициатива. Я думаю, что это популяризирует и футбол, и здоровый образ жизни молодых ребят. Не каждый из них может стать профессионалом, но станет веселей, здоровей. Это хороший эмоциональный момент физкультуры», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, то, какие результаты это принесёт, зависит от работы преподавателей.

Как считает Сёмин, чем более квалифицированные люди будут в этом процессе, тем быстрее появятся талантливые ребята.

«Самое основное — это привьёт любовь к спорту, к футболу. Очень хорошее решение», — добавил он.

Ранее сообщалось, что 150 общеобразовательных школ в восьми регионах России примут участие в проекте «Футбол в школе».