В 150 российских школах ввели уроки по футболу

150 общеобразовательных школ в восьми регионах России примут участие в проекте «Футбол в школе».

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), третьим уроком физкультуры в школах станет футбол.

Включение урока стало возможным благодаря модулю «Футбол», который был разработан Минпросвещением России и РФС. Модуль утверждён в статусе федерального государственного образовательного стандарта.

Президент РФС Александр Дюков заявил, что урок футбола укрепит здоровье населения и создаст дополнительные возможности для появления новых молодых игроков.

В проекте участвуют школы из Астраханской, Волгоградской, Нижегородской, Свердловской и Ярославской областей, Республики Татарстан, Чувашской Республики, а также Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) создадут рабочую группу по вопросу лимита на легионеров.