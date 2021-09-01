В 150 российских школах ввели уроки по футболу

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150 общеобразовательных школ в восьми регионах России примут участие в проекте «Футбол в школе».
В 150 российских школах ввели уроки по футболу
  • © РФС

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), третьим уроком физкультуры в школах станет футбол.

Включение урока стало возможным благодаря модулю «Футбол», который был разработан Минпросвещением России и РФС. Модуль утверждён в статусе федерального государственного образовательного стандарта.

Президент РФС Александр Дюков заявил, что урок футбола укрепит здоровье населения и создаст дополнительные возможности для появления новых молодых игроков.

В проекте участвуют школы из Астраханской, Волгоградской, Нижегородской, Свердловской и Ярославской областей, Республики Татарстан, Чувашской Республики, а также Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) создадут рабочую группу по вопросу лимита на легионеров. 

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