Спортивный фестиваль «Прорыв» пройдёт в «Лужниках» 4 сентября

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Фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв» пройдёт в столичных «Лужниках» 4 сентября.
Спортивный фестиваль «Прорыв» пройдёт в «Лужниках» 4 сентября
  • ©stroi.mos.ru

В рамках фестиваля состоится чемпионат мира по воркауту. В первенстве планеты примут участие спортсмены из 43 стран. Впервые «Прорыв» организует соревнования по прыжкам в высоту на мотоцикле. Также пройдут соревнования по дрифту с препятствиями, мотокроссу, паркуру и полётам в воздухе на доске — флайборде.

Фестиваль будет организован в формате опен-эйр: гостей ждёт большое количество спецэффектов, ведущих мировых райдеров, видеопроекций, новых локаций, адреналина и незабываемых ощущений.

Ранее стал известен состав мужской сборной России на чемпионат Европы по волейболу.

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