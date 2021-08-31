Сёмин — об уходе Норманна в «Норвич»: он давно мечтал играть в Англии

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Главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин прокомментировал переход норвежского полузащитника Матиаса Норманна в «Норвич».
Сёмин — об уходе Норманна в «Норвич»: он давно мечтал играть в Англии
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Пожелаем ему только удачи. Он давно мечтал играть в Англии. «Ростов» в этом плане не проигнорировал футболиста и дал ему возможность попробовать себя там», — цитирует Сёмина «РБ Спорт».

Тренер отметил, что Норманн — игрок высокого уровня.

«Такова футбольная жизнь. Футболисты часто меняют клубы. Для него это большое повышение. Можно отметить и Шомуродова. Тоже ушёл и играет сейчас в топовой команде. Это хороший пример для остальных футболистов», — сказал он.

Также Сёмин ответил на вопрос о том, кто мог бы заменить Норманна в центре поля у «Ростова» из нынешних футболистов.

«Есть хорошая молодёжная группа. Ещё не закончился трансферный период. Вполне будем надеяться, что появится достойная замена», — сказал тренер.

30 августа «Ростов» объявил, что Норманн проведёт следующий сезон в «Норвиче». Клубы договорились об аренде с правом выкупа полузащитника за €15 млн.

Ранее сообщалось, что ЦСКА объявил о переходе Влашича в «Вест Хэм».

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