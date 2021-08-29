Губерниев высказался о победе сборной России по пляжному футболу

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился эмоциями от победы сборной России по пляжному футболу на чемпионате мира, который проходил в Москве.

«Если мы можем быть лучшими пляжниками, то что нам мешает быть лучшими травниками? Мне кажется, это отличный поучительный мотив для нашей травяной сборной перед матчем с Хорватией. Россия умеет играть в футбол, это был потрясающий матч. Ребята большие молодцы, поскольку дома стены помогают, однако и ответственность тройная. Я горжусь командой и страной. Россия умеет строить замки футбольные, но пока что только на песке. Для того чтобы это прочно стояло на земле, нужно подтягивать весь футбол. Помните, одно время мы были чемпионами среди пляжного футбола, болотного где-то там ещё, а основного футбола, к сожалению, это не касалось. Потому после такого сам бог велел футболистам-травникам играть хорошо. Это была одухотворённая игра большой команды», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Сборная России по пляжному футболу выиграла чемпионат мира 2021 года. Россияне в финальном матче одержали победу над командой Японии со счётом 5:2.

Ранее Колосков отреагировал на победу России на ЧМ по пляжному футболу.