Капитан женской сборной России эмоционально отреагировала на поражение в четвертьфинале ЧМ по хоккею

Капитан женской сборной России Ольга Сосина прокомментировала поражение от национальной команды Швейцарии в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в Калгари.

«Мы должны были забрасывать, реализовывать свои моменты В частности, я виновата! Я лидер, я должна брать на себя. Забрасывай в овертайме — и всё. Ну сколько можно уже?! Так дело не пойдёт вообще», — сказала Сосина в интервью, опубликованном на YouTube-канале Женской хоккейной лиги (ЖХЛ).

По мнению капитана сборной России, никто не вспомнит, сколько команда забросила и какой был счёт, потому что запоминаются только победы.

«Не выполнили установку. Я с себя ответственности никакой не снимаю», — сказала она.

Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу Швейцарии.

Ранее сообщалось, что женская сборная Россия сыграет с Германией в турнире за 5—8-е места ЧМ по хоккею.