Женская сборная Россия сыграет с Германией в турнире за 5—8-е места ЧМ по хоккею

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Женская сборная России встретится с национальной командой Германии в турнире за пятое — восьмое места на чемпионате мира по хоккею в Калгари.
Женская сборная Россия сыграет с Германией в турнире за 5—8-е места ЧМ по хоккею
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Встреча пройдёт 29 августа.

В играх 1/2 финала Канада встретится со Швейцарией, а США — с Финляндией. Оба матча состоятся 30 августа.

Ранее женская сборная России потерпела поражение от команды Швейцарии во встрече 1/4 финала ЧМ по хоккею.

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