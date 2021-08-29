Женская сборная Россия сыграет с Германией в турнире за 5—8-е места ЧМ по хоккею

Женская сборная России встретится с национальной командой Германии в турнире за пятое — восьмое места на чемпионате мира по хоккею в Калгари.

© ФХР

Встреча пройдёт 29 августа. В играх 1/2 финала Канада встретится со Швейцарией, а США — с Финляндией. Оба матча состоятся 30 августа. Ранее женская сборная России потерпела поражение от команды Швейцарии во встрече 1/4 финала ЧМ по хоккею.