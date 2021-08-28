Врач сборной России по футболу рассказал о травме Магкеева
- РИА Новости
«Станислав Магкеев прибыл в расположение сборной команды с повреждением мышцы бедра», — цитирует Хайтина сайт Российского футбольного союза (РФС).
Он отметил, что после дополнительного медобследования медицинский и тренерский штабы приняли решение не рисковать здоровьем игрока и дать ему возможность пройти лечение в своём клубе.
Напомним, что Магкеев остался в запасе во время минувшего матча «Локомотива» с «Динамо» шестого тура Российской премьер-лиги.
Сборная России в рамках отборочного турнира 1 сентября сыграет с Хорватией в Москве, 4 сентября — с Кипром в Никосии, 7 сентября — с Мальтой в Москве.
Ранее сообщалось, что защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков вызван в сборную России по футболу вместо Магкеева.