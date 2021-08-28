Врач сборной России по футболу рассказал о травме Магкеева

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Старший врач сборной России по футболу Владимир Хайтин рассказал подробности о травме защитника «Локомотива» Станислава Магкеева.
Врач сборной России по футболу рассказал о травме Магкеева
  • РИА Новости

«Станислав Магкеев прибыл в расположение сборной команды с повреждением мышцы бедра», — цитирует Хайтина сайт Российского футбольного союза (РФС).

Он отметил, что после дополнительного медобследования медицинский и тренерский штабы приняли решение не рисковать здоровьем игрока и дать ему возможность пройти лечение в своём клубе.

Напомним, что Магкеев остался в запасе во время минувшего матча «Локомотива» с «Динамо» шестого тура Российской премьер-лиги.

Сборная России в рамках отборочного турнира 1 сентября сыграет с Хорватией в Москве, 4 сентября — с Кипром в Никосии, 7 сентября — с Мальтой в Москве.

Ранее сообщалось, что защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков вызван в сборную России по футболу вместо Магкеева.

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