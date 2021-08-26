Витория не намерен подавать в отставку с поста главного тренера «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория ответил на вопрос о возможной отставке после поражения от «Сочи» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Отставка? Я борец по натуре, просто так не сдамся. Такие моменты бывают в жизни и футболе. Вы тоже переживали такие ситуации. Да, непростой момент, но я не повернусь спиной к этой ситуации», — цитирует Виторию «Чемпионат».

По его словам, он будет стараться сделать всё лучшее для клуба и футболистов, а также верит в то, что он делает.

«Спартак» уступил «Сочи» на своём поле со счётом 1:2. Таким образом, красно-белые потерпели уже третье поражение в нынешнем сезоне РПЛ. Подопечные Руя Витории занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата, набрав семь очков.

Ранее экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов выразил мнение, что «Спартак» должен возглавить бывший наставник команды Олег Романцев.