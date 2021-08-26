Нурмагомедов считает, что «Спартак» должен возглавить Романцев
- © Сергей Ведяшкин
- АГН «Москва»
«Очень скучно. Романцев нужен. Возвращайте Романцева, только он поможет», — цитирует Нурмагомедова ТАСС.
Романцев возглавлял красно-белых с 1989 по 1995 год и с 1997 по 2003 год и девять раз приводил команду к победе в чемпионате России.
26 августа «Спартак» уступил «Сочи» на своём поле со счётом 1:2 в матче шестого тура Российской премьер-лиги. Таким образом, москвичи потерпели уже третье поражение в нынешнем сезоне чемпионата страны. Подопечные Руя Витории занимают восьмое место в турнирной таблице, набрав семь очков.
Ранее комментатор Дмитрий Губерниев предложил расформировать «Спартак» после поражения от «Сочи».