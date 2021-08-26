Губерниев предложил расформировать «Спартак» после поражения от «Сочи»

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на поражение московского «Спартака» от «Сочи» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Губерниев предложил расформировать «Спартак» после поражения от «Сочи»
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«А может, расформировать ФК «Спартак Москва»? «Промкооперацию» вернуть, «Дукат» — или по-иному назвать команду? ФК «Дырка от бублика»? Эх, «Спартак»… Люди переживают, болельщики горюют… Увы и ах», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

«Спартак» уступил «Сочи» на своём поле со счётом 1:2. Таким образом, красно-белые потерпели уже третье поражение в нынешнем сезоне РПЛ. Подопечные Руя Витории занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата, набрав семь очков.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что ему понравилась игра «Спартака» в матче с «Сочи».

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