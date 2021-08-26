Жулин назвал идиотизмом отсутствие украинских фигуристов на турнире в России

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, а ныне тренер Александр Жулин прокомментировал отказ украинских фигуристов участвовать в четвёртом этапе юниорской серии Гран-при в Красноярске.

«Им только хуже от этого будет. Бред какой-то. Меня вообще вся эта ситуация с Украиной очень сильно расстраивает, и не первый год. Это уже доходит до какого-то абсурда. Спортсмены не должны страдать от таких решений. Это полный идиотизм», — цитирует Жулина «Спорт-Экспресс».

Четвёртый этап юниорской серии Гран-при пройдёт в Красноярске с 15 по 18 сентября. В списках участников, опубликованных на сайте Международного союза конькобежцев, нет ни одного украинского фигуриста.

Ранее сообщалось, что Украинская федерация фигурного катания подтвердила, что их команда не поедет на этап в Красноярск.