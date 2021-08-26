Украинские фигуристы могут пропустить этап юниорского Гран-при в России

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Украинские фигуристы могут не принять участия в четвёртом этапе юниорской серии Гран-при в Красноярске.
Украинские фигуристы могут пропустить этап юниорского Гран-при в России
  • © Karla Caballero
  • Gettyimages.ru

«На 90% сборной Украины в Красноярске не будет. Но давайте для начала переживём этап юниорского Гран-при в Куршевеле. И потом уже будет известно на все 100%, едем или нет. Надо немножко подождать», — цитирует Sport24 представителя Украинской федерации фигурного катания.

Четвёртый этап юниорской серии Гран-при пройдёт в Красноярске с 15 по 18 сентября. В списках участников, опубликованных на сайте Международного союза конькобежцев (ISU), нет ни одного украинского фигуриста.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка Екатерина Боброва открыла школу фигурного катания.

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