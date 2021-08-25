Олимпийская чемпионка Боброва открыла свою школу фигурного катания

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва объявила о начале работы собственной школы фигурного катания, которую она открыла совместно со своим мужем, победителем Кубка России Андреем Депутатом.

«Начало положено! Сегодня прошла первая тренировка в нашей с Андреем школе фигурного катания. Мне радостно смотреть на первые шаги детей, которые грезят стать чемпионами! И не только малышей! Сегодня пришли кататься даже их родители. Мы подумали, что обязательно сделаем группу и для взрослых! Я смотрю в будущее с оптимизмом! Это ли не счастье — передавать свои знания новому поколению?» — написала Боброва в своём Instagram.

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