The Times: Кейн попросил увеличить зарплату в «Тоттенхэме» до €450 тыс. в неделю

Английский нападающий лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн ведёт переговоры об улучшении контракта.

Как сообщает The Times, Кейн просит увеличить зарплату в «Тоттенхэме» до €450 тыс. в неделю.

Отмечается, что нападающему уже повышали зарплату в прошлом сезоне до €350 тыс. в неделю.

Контракт между англичанином и лондонским клубом рассчитан до 2024 года. В прошлом сезоне он провёл 35 матчей в Английской премьер-лиге, в которых забил 23 мяча и отдал 14 результативных передач.

Ранее Кейн заявил, что останется в «Тоттенхэме» на ближайший сезон.