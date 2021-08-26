The Times: Кейн попросил увеличить зарплату в «Тоттенхэме» до €450 тыс. в неделю

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Английский нападающий лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн ведёт переговоры об улучшении контракта.
The Times: Кейн попросил увеличить зарплату в «Тоттенхэме» до €450 тыс. в неделю
  • Reuters

Как сообщает The Times, Кейн просит увеличить зарплату в «Тоттенхэме» до €450 тыс. в неделю.

Отмечается, что нападающему уже повышали зарплату в прошлом сезоне до €350 тыс. в неделю.

Контракт между англичанином и лондонским клубом рассчитан до 2024 года. В прошлом сезоне он провёл 35 матчей в Английской премьер-лиге, в которых забил 23 мяча и отдал 14 результативных передач.

Ранее Кейн заявил, что останется в «Тоттенхэме» на ближайший сезон.

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