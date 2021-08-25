Саблистка Никитина рассказала, как пела гимн России во время награждения на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка Токио в командной сабле Ольга Никитина рассказала об исполнении гимна во время церемонии награждения на Играх.

«На церемонии награждения мы пели гимн. Пели, чтобы незаметно было. Так хотелось чего-то своего. Тем более под маской не видно. Потом много человек благодарили, что мы исполнили гимн России», — приводит слова Никитиной Sport24.

В финале командного турнира российские саблистки победили сборную Франции со счётом 45:41.

Ранее сообщалось, что президент Международной федерации фехтования (FIE) Алишер Усманов считает, что лучшим на летних Олимпийских играх в Токио был венгерский саблист Арон Силадьи.