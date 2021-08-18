Тренер олимпийской чемпионки по фехтованию из США разбился на мотоцикле
- РИА Новости
Как сообщается на сайте Федерации фехтования США, 62-летний Лич работал с национальной сборной рапиристок на пяти Олимпиадах, включая Игры-2020.
В Токио его воспитанница Ли Кифер завоевала первую в истории США золотую медаль в этой дисциплине. В финале спортсменка из США одолела россиянку Инну Дериглазову.
Лич в 2013 году был включен в Зал славы американского фехтования.
Ранее двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая поделилась мнением о высоких зарплатах футболистов.