Тренер олимпийской чемпионки по фехтованию из США разбился на мотоцикле

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Тренер женской сборной США по фехтованию на рапирах Энтони Лич погиб в результате аварии во время поездки на кроссовом мотоцикле по пересечённой местности.
Тренер олимпийской чемпионки по фехтованию из США разбился на мотоцикле
  • РИА Новости

Как сообщается на сайте Федерации фехтования США, 62-летний Лич работал с национальной сборной рапиристок на пяти Олимпиадах, включая Игры-2020.

В Токио его воспитанница Ли Кифер завоевала первую в истории США золотую медаль в этой дисциплине. В финале спортсменка из США одолела россиянку Инну Дериглазову.

Лич в 2013 году был включен в Зал славы американского фехтования.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая поделилась мнением о высоких зарплатах футболистов.

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