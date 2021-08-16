Олимпийская чемпионка по фехтованию Великая высказалась о зарплатах футболистов

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Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая поделилась мнением по поводу высоких зарплат у футболистов.
Олимпийская чемпионка по фехтованию Великая высказалась о зарплатах футболистов
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Повышенное внимание к футболистам и их зарплаты? Раньше на самом деле я тоже так думала. Возможно, это общество считает чужие деньги. И было немножко обидно. Но сейчас, наверное, постарше стала. Это другой мир. В каждой стране свои виды спорта, которые где-то развиты больше, где-то меньше», — цитирует Великую журналист Игорь Рабинер в своём Telegram-канале.

Она также отметила, что в России любят футбол вне зависимости от результатов и прочих негативных моментов.

«Надеюсь, всё-таки мы сможем увидеть блестящую игру наших футболистов в будущем», — сказала Великая.

Ранее экс-гендиректор «Спартака» назвал причины кризиса в российском футболе.

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