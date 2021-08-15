Экс-гендиректор «Спартака» назвал причины кризиса в российском футболе

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Первак поделился мнением о состоянии футбольного менеджмента в России.

«Частных клубов и так было раз, два и обчёлся, а сейчас их вообще осталось лишь два — «Спартак» да «Краснодар». Да и те не показывают образцов управления. В остальных клубах — полностью государевы деньги или какое-то участие государства», — приводит слова Первака «Спорт-Экспресс».

По его мнению, российских футболистов портят большие зарплаты. Вместе с тем Первак посоветовал молодым игрокам пробовать свои силы в европейских чемпионатах. Причём не только топ-лиги, но и первенства Чехии или Венгрии. В качестве обоснования своего мнения бывший гендиректор «Спартака» указал на яркое выступление сборных этих стран на Евро-2020.

«Как те же венгры бились за свою страну! А у нас — ничего. Потому что сытые», — сказал Первак.

Россия опустилась на девятое место в рейтинге УЕФА, пропустив вперёд Шотландию, которая заняла восьмое место, потеряв из пяти команд, участвующих в еврокубках, одну.

Ранее футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что московский «Локомотив» является главным конкурентом санкт-петербургского «Зенита» в борьбе за победу в чемпионате России.