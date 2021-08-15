Агент Селюк назвал главного конкурента «Зенита» в борьбе за чемпионство

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Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что московский «Локомотив» является главным конкурентом санкт-петербургского «Зенита» в борьбе за победу в чемпионате России.
Агент Селюк назвал главного конкурента «Зенита» в борьбе за чемпионство
  • © РИА Новости

«У «Зенита» «Локомотив» — один из основных конкурентов в борьбе за медаль. Тем более мы видим, что в «Локомотиве» идут большие преобразования, на прошлой неделе он лишился Крыховяка. А «Зенит» не просто не потерял — он приобрёл Клаудиньо», — цитирует Селюка «Матч ТВ».

Селюк считает, что матч четвёртого тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом» в Москве должен получиться интересным.

«Думаю, что «Зенит» победит», — заключил агент.

Игра «Локомотив» — «Зенит» состоится 15 августа. Начало встречи — в 17:30 мск.

Ранее бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча с московским «Локомотивом» в четвёртом туре Российской премьер-лиги.

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